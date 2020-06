16h dans Popopop, on rembobine l'émission du 10 septembre dernier avec quatre des créatures du cabaret parisien "Madame Arthur". A 16h40, Antoine de Caunes et Charline Roux se connectent avec le guitariste Yvan le Bolloc'h à l'occasion de la sortie de son nouveau single "Esperanza"

Yvan Le Bolloc'h, acteur, animateur de télévision et musicien, présente les Gipsy Kings à l'Olympia le 13 avril 2019 à Paris. © Getty / David Wolff - Patrick / Redferns

16h - L'archive : Madame Arthur

Ils et elles étaient venu.e.s à la rentrée dernière nous parler d'un des plus anciens cabarets parisiens : Madame Arthur dans le 18ème arrondissement qui a rouvert en 2015 avec une toute nouvelle troupe. Confinement oblige, le cabaret est fermé depuis mars dernier mais on retrouve toute la troupe tous les samedis à 21h sur Zoom pour un visio-spectacle, un blind test et une soirée jusqu'au bout de la nuit.

On rembobine l'émission avec Charly Voodoo, Lola Dragoness, Clochette et Brenda Mour, l'occasion de réécouter en live la reprise de "Purple Rain" de Prince, "Pluie Violette"

16h40 - L'interview déconfinement : Yvan le Bolloc'h

Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent à distance le guitariste (mais aussi comédien) Yvan le Bolloc'h qui vient de sortir un nouveau single avec son groupe Ma guitare s'appelle revient. Intitulé "Esperanza", l'espoir en français, le clip a été tourné en confinement. Le quatrième album du groupe sortira en 2021.

La pop-liste d'Yvan le Bolloc'h