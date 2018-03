A l'occasion de la sortie du film "Les Dents, pipi et au lit", Antoine de Caunes reçoit l'actrice Louise Bourgoin. Dans la deuxième partie de l'émission, Pierre Guillois viendra présenter son "Opéraporno".

Le public l'a découvert à la télévision, au Grand Journal de Canal+. C'était en 2006 et elle présentait à l'époque la météo. En 2008, elle quitte Canal+ et se tourne vers le cinéma, repérée à l'époque par Fabrice Luchini. La Fille de Monaco, réalisé par Anne Fontaine et sorti en 2008, le premier film dans lequel elle joue lui vaut une nomination aux Césars en 2009, catégorie meilleur espoir féminin. Elle tourne ensuite pour Christophe Blanc, Emma Luchini, Gilles Marchant et Luc Besson dans Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, sorti en 2010, dans lequel elle interprète Adèle Blanc-Sec.

Aujourd'hui, elle est à l'affiche du premier film d'Emmanuel Gillibert : Les Dents, pipi et au lit qui sort le 28 mars. Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit Louise Bourgoin.

Naturellement j’ai plutôt choisi des films assez sombres, mais en tant qu’actrice j’aime jouer et explorer tous azimut.

Dans la deuxième partie de l'émission, l'équipe de Popopop reçoit Pierre Guillois. Il a été auteur associé au théâtre du rond-point puis directeur du Théâtre du Peuple de Bussang entre 2005 et 2011. Aujourd'hui, il présente son Opéraporno au théâtre du rond-point jusqu'au 22 avril : une oeuvre libre, trash au possible, qui repousse les limites du décent qui mêle opéra et pornographie.

On voulait faire frotter le genre très digne de l’opéra avec le trivial pornographique. Au final, c’est une farce cochonne réjouissante.

Lors d'un week-end en famille à la campagne, la fête dégénère : entre tromperies, sexe à gogo, scatologie et orgies enchantées, toutes les limites sont franchies.

Opéraporno sera en tournée

les 25 et 26 mai 2018 au Carré Magique à Lannion (22)

les 29 et 30 mau au Quart à Brest (29)

La pop liste de Louise Bourgoin

Un livre : Le crépuscule des pensées , recueil de poésies d’Emil Ciora paru en 1991.

Un film : La fièvre dans le sang réalisé Elia Kazan, sorti en 1961.

Une chanson : « Les eaux de mars » de Georges Moustaki, sortie en 1973.

Une série : Téléchat série télévisée franco-belge créée par Roland Topor et Henri Xhonneux et diffusée à partir de 1983.