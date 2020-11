À l'occasion de la diffusion sur OCS Max à partir du 24 novembre de la série Cheyenne et Lola, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent l'actrice Charlotte Le Bon.

Charlotte Le Bon, actrice, artiste, animatrice de télévision et mannequin, au 3ème Canneseries le 14 octobre 2020 à Cannes, France. © Getty / Arnold Jerocki / WireImage

Elle aurait dû être en compétition lors du dernier festival Séries Mania de Lille et était présentée en compétition lors de Cannes Séries, Cheyenne et Lola est la nouvelle série OCS dont Charlotte Le Bon vient parler aujourd'hui dans Popopop !

Cheyenne et Lola, c’est la rencontre de deux jeunes femmes que tout oppose qui se retrouvent, malgré elles, prises dans un engrenage infernal. Pour survivre et partir à la conquête d’un milieu qui leur est très hostile, elles n’ont pas d’autre choix que de s’allier et, peu à peu, de devenir amies.

Charlotte Le Bon a également réalisé son premier clip pour le chanteur Mottron, illustrant la chanson "Walk Away".

La pop liste de Charlotte Le Bon :

Film : The Neverending Story de Wolfgang Petersen

de Wolfgang Petersen Livre : Le Journal de Keith Haring

de Keith Haring Personnage de série : Joyce Mitchell (Patricia Arquette) dans Escape at Dannemora

(Patricia Arquette) dans Escape at Dannemora Chanson : Crazy de Seal

Le son qui lui rappelle la pop culture : la chanson de Never Ending StoryAvant cela, en début pour savoir quoi lire, regarder, écouter et binger pendant le reconfinement, on réécoute les choix pop de Philippe Katerine, passé par Popopop le 9 novembre 2017. Au programme : “Réalité” de Quentin Dupieux, la BD “Epiphania”, MC Fioti "Bum Bum tam tam"... mais aussi “Le Petit Prince” et Brassens pour sa “poop” liste !

La playlist de l'émission

The Valley of the Pagans des Gorillas

des Gorillas Walk Away de Mottron

de Mottron J'veux un chien de Yelle

de Yelle Crazy de Seal

La pop-news de Charline Roux

Retrouvez le dernier titre de Sam Smith "The Lighthouse Keeper", écrit par le rappeur Labrinth et son clip animé juste ici.