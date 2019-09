.A l'occasion de la parution du "Coeur de l'Angleterre" (ed. Gallimard), Antoine de Caunes reçoit l'auteur britannique Jonathan Coe. En deuxième partie d'émission, Benjamin Carle viendra présenter son documentaire consacré au Brexit et intitulé "Meilleurs ennemis", disponible sur MyCanal.

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux, reçoit l'auteur britannique Jonathan Coe qui publie chez Gallimard Le Cœur de l'Angleterre.

La pop culture :

Ça me fait penser à ce que disait Duke Ellington : il n'y a pas de bonne et de mauvaise musique. Et aujourd'hui, c'est pareil pour la culture, je ne vois pas la différence entre la bonne et la mauvaise culture. Selon mon humeur je suis content de lire un Tolstoï ou de regarder un vieux Tarzan.