16h dans Popopop, on rembobine l'émission du 5 novembre dernier avec l'actrice X Nikita Bellucci. A 16h40, Antoine de Caunes et Charline Roux se connectent avec la Suisse et le chanteur Stephan Eicher à l'occasion de la sortie de son nouveau single "Ne me dites pas non".

Stephan Eicher en direct du Ground Control pour cette Nuit de la Pop Culture © Radio France / Christophe Abramowitz

16h - L'archive : Nikita Bellucci

Une première partie d'émission déconseillée aux moins de 18 ans aujourd'hui dans Popopop. En novembre dernier, l'actrice X Nikita Bellucci était venue parler cyber-harcèlement, "Balance ton quoi" du nom du titre d'Angèle puisqu'elle joue dans le clip et arrêt de sa carrière dans l'industrie du X.

On rembobine le Popopop de Nikita Bellucci

16h40 - L'interview déconfinement : Stephan Eicher

Il est un chanteur suisse qu'on aime beaucoup ici à Popopop. Aujourd'hui, il sort un nouveau single composé par son ami et compositeur de toujours, l'écrivain Philippe Djian. "Ne me dites pas non" c'est son titre et à Popopop, on ne dit jamais non à Stephan Eicher.

Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent à distance le chanteur suisse Stephan Eicher, et ça n'a pas de prix.

La pop-liste de Stephan Eicher