A l'occasion de la sortie du film La Fête des mères, Antoine de Caunes reçoit un homme qui sait tout faire : comédien, humoriste, acteur et chroniqueur télé, le tout en étant pop et un peu âgé dans sa tête : Vincent Dedienne.

Vincent Dedienne en mars 2018 à Paris © Visactu / Foc Kan

"Je suis né à Mâcon de parents inconnus. La mauvaise nouvelle, ce n’est pas de parents inconnus." Ce n'est pas nous qui le disons mais bien lui au début de son seul en scène "S'il se passe quelque chose". Il est donc né à Mâcon en 1987. C'est en regardant une cassette VHS d'un spectacle de Muriel Robin qu'il a le déclic : il sera Muriel Robin ou du moins comédien. A 14 ans, il écrit son premier spectacle et quelques années après, il entre à l'École nationale supérieure d'art dramatique de la Comédie de Saint-Étienne.

C'est en 2011 qu'il commence à écrire son spectacle, avec ses co-auteures : Juliette Chéniau et Mélanie Lemoine. En 2013, il gagne le Montreux Comedy Casting et devient le troisième artiste à être produit par un certain Laurent Ruquier. Mais c'est en 2014 qu'il se fait remarquer par le grand public. Le Supplément sur Canal+ cherche un remplaçant à Stéphane de Groodt et le choisissent lui pour faire en fin d'émission la "Bio Interdite" de l'invité. A la même époque, il est également chroniqueur, tous les jeudis matins à 8h55 à la matinale de France Inter.

Depuis 2015, il tourne à Paris, dans toute la France et même en Suisse et en Belgique avec son spectacle S'il se passe quelque chose ; d'abord au théâtre du Petit Hébertot, puis au café de la Danse, au théâtre de l'Atelier, au Trianon, à l'Olympia et aux Folies Bergère. Grâce à ce spectacle, il remportant l'an dernier le molière de l'humour. Depuis 2016, il présente à sa façon une revue de presse à Quotidien avec Yann Barthès : son Q comme Kiosque.

Depuis septembre, il est à l'affiche du Jeu de l'Amour et du Hasard de Marivaux, mis en scène par Catherine Hiegel. Une pièce pour laquelle il est une nouvelle fois nommé aux Molières, catégorie "Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé". A l'occasion de la sortie du film La fête des mères, réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit le comédien, humoriste, acteur et chroniqueur télé Vincent Dedienne.

La pop liste de Vincent Dedienne

Une chanson : "Ca passe" de Charles Aznavour, sorti en 1980 sur l'album autobiographie

Un film : Le goût des autres, réalisé par Agnès Jaoui sorti en 2000, quatre fois césarisé en 2001