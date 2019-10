Pour célébrer les années 1990, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux accueille "les Worlds Apart", Larusso, Chris des "G-Squad" et Franck des "2be3".

Spéciale années 1990' : La chanteuse Larusso, 2000 © Getty / Xavier ROSSI / Contributeur

A cette époque, on pouvait lire en BD Tom Tom et Nana, dans J’aime Lire, pour la modique somme de 19 francs ; on portait du chipie, du Waikiki, ou du DDP; on faisait genre d’être trop vieux et on connaissait par coeur en secret "Ce rêve bleu" parce qu’on est allé 3 fois voir Aladdin au ciné : une décennie durant laquelle on craquait sur Drazic, les soeurs halliwell, Dawson ou Le Rebelle,

A cette époque, on achetait des cartes téléphoniques pour appeler depuis des cabines, en cherchant les numéros dans notre agenda, qu’on pouvait ensuite ranger dans nos bananes, on mangeait des hello de lu devant la trilogie du samedi, en buvant des produits laitiers.

A cette époque, on a dit et répété mégateuf, excellent, bah non j’suis le pape et j’attends ma soeur, prenez un chewing gum Emile ou everybody be cool this is a robbery

A cette époque certains ont joué aux pogs, collectionné des pokemons, fait des scoubidous ou des perles à repasser…

Cette époque justement, à savoir les années 90, il va être question aujourd'hui dans Popopop. Pour en parler, Antoine de Caunes et CHarline Roux reçoivent les boys band mythiques de ces années-là à savoir les Worlds Apart, Franck des 2be3, Chris des G-Squad et Larusso qui nous interprètera en live son tube "Tu m'oublieras". Tous les 5 viendront nous parler de la tournée Born in 90 qui passera par Rouen le 31 octobre et finira le 21 décembre à l'AccorHotels Arena. Toutes les dates sont à retrouver ici.

Une expérience fantastique, on était le premier boys band en France dans les années 90 après les Beatles, c’était une explosion

La pop liste des Worlds Apart

Le livre de Nathan Moore : L’alchimiste de Paulo Coelho paru en 1988

de Nathan Moore : de Paulo Coelho paru en 1988 Le film de Cal Cooper : The Usual Suspects de Bryan Singer sorti en 1995

de Cal Cooper de Bryan Singer sorti en 1995 La série de Cal Cooper : Friends , la série créée par Marta Kauffman et diffusée entre 1994 et 2004 aux Etats-Unis

de Cal Cooper : , la série créée par Marta Kauffman et diffusée entre 1994 et 2004 aux Etats-Unis La chanson de Nathan Moore : Just de Radiohead sortie en 1995 sur l’album The Bends.

La pop-playlist spécial 90s de l'émission