A l'occasion de la sortie de son nouvel album "Beyond the Pale" orchestré par son nouveau groupe JARV IS..., Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le chanteur britannique Jarvis Cocker. En début d'émission ils reçoivent également le journaliste sportif et britannique Darren Tulett.

Le chanteur, musicien, animateur de radio Jarvis Cocker dans les coulisses lors du Primavera Sound Festival 2017 à Barcelone, Espagne. © Getty / Roberto Ricciuti / WireImage

Après avoir été le leader de Pulp, puis en solo, et ensuite aux côtés de Chilly Gonzales, Jarvis Cocker revient avec un album inédit, intitulé Beyond The Pale et orchestré par son nouveau groupe JARV IS...

JARV IS… est une formation que Jarvis Cocker a montée il y a deux ans avec des compagnons de longue date, comme la harpiste Serafina Steer et le bidouilleur de synthés Jason Buckle. Chaque morceau de l'album a été composé et joué pour la scène avant d'être édité en CD. Ainsi pendant deux ans, JARV IS... a écumé les bars et autres tavernes pour peaufiner cet album Beyond the Pale, au ton très leonardcohenien.

Pour accompagner l'écoute de ce nouvel album, Jarvic Cocker a élaboré un thé spécifique en collaboration avec la marque Dragonfly Tea et baptisée Welcome To The Peppermint Jungle. Les sachets contiennent un mélange de menthe poivrée, de gingembre, de fenouil, de citronnelle et de graines de chanvre.

Courant octobre, le musicien publiera également un livre « This book is a song ».

La pop liste de Jarvis Cocker

son livre culte : Awopbopaloobop Alopbamboom (L'Âge d'or du rock) de Nik Cohn

son film culte : “2001 : a Space Odyssey” de Stanley Kubrick

sa chanson culte : “Venus in Furs” par le Velvet Underground

son personnage de série tv ou dessin animé préféré : Batman

Le son qui évoque la pop culture à Jarvis Cocker

The Bridge atmosphere on the Starship Enterprise from the original series of Star Trek

Pour accompagner Jarvic Cocker en plateau, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le journaliste sportif et britannique Darren Tulett.

La playlist de l'émission :

- Juliette Greco / "Jolie môme"

- JARV IS... / "House music all night"

- JARV IS... / "Am I missing something"

- Velvet Underground / "Venus in Furs"