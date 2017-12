« La mode passe, le style reste »

Retrouvez les meilleurs moments mode de Popopop, en compagnie du dandy et créateur britannique Paul Smith et du journaliste et écrivain Loic Prigent.

A l’image de son style « classic with a twist », l’élégant sir Paul livrait à Popopop un portrait radiophonique, et avec lui celle d’une Angleterre révolue ; celle où un jeune homme choisit en 1970 de louer une minuscule boutique à Notting­ham et le soir, de distribuer ses premiers tee-shirts à la sortie des concerts pour payer son essence et aller écouter Eric Clapton et Rod Stewart à Londres.

A cette époque, je dessinais avec ma tête et mon cœur, et j’espérais que quelqu’un apprécie.

Celui que Karl Lagerfeld surnomme « le Mediapart de la mode » complète ce Best Pop Fashion : le journaliste et documentariste Loic Prigent s'est rendu célèbre en racontant les coulisses de la mode. Auteur de multiples séries documentaires et d'un livre recueil de paroles entendues dans le milieu, sobrement intitulé "J’adore la mode mais c’est tout ce que je déteste" (2017, Points Seuil), l'expert modeux offrait à Popopop un instant en dentelle.

