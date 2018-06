A l'occasion de la sortie de son album Remain in Light, Popopop met à l’honneur la pétillante Angélique Kidjo, artiste béninoise reine de l’afro pop qui fait le pont entre l’Afrique, les USA et l'Europe. Charline Roux a rencontré des acteurs et actrices des séries Glow et Luke Cage.

Angelique Baalbeck à Baalbeck au Liban en 2017 © Maxppp / WAEL HAMZEH

La pop culture c’est la musique folklorique qu’on a modernisé.

Angélique Kidjo est née au Bénin le 14 juillet 1960, quinze jours avant la déclaration d'indépendance de son pays, tout un symbole pour cette éprise de liberté. Angélique a grandi au milieu de huit frères et sœurs, élevée par un père qui a toujours considéré les filles et les garçons sur un pied d’égalité et par une mère artiste dans l'âme.



Mon père disait je n’ai pas d’argent pour vous payer des voyages mais je vous amène le monde par la culture.

Angélique monte sur scène à l'âge de 6 ans rejoignant les Kidjo Brothers Band, le groupe familial dirigé par sa mère. A l'âge de 15 ans, elle compose ses premières chanson en hommage à Miriam Makeba.

En 1980, elle sort son premier album. Diffusé sur tout le continent africain, l'album est un succès phénoménal. En 1983, alors âgée de 23 ans, elle fuit les communistes du Bénin et s'installe à Paris pour aller étudier le jazz.

Sa carrière internationale décolle en 1989 quand elle se lance en solo entourée de musiciens français issus du jazz dont Jean Hebrail, son futur mari. En 1991 son album Logozo (la tortue en langue fon) fait la synthèse entre musiques pop et africaines et lui vaut la consécration. En 1998, elle part vivre aux Etats Unis avec son mari et sa fille Naima née en 1993

Sa musique fortement imprégnée de rythmes empruntés à son héritage ouest-africain, mélange divers styles, comme le funk, la salsa, le jazz, la rumba, le souk et le makossa. Elle est multilingue, et parle et chante en anglais, français, Yoruba et Fon, la langue du Bénin. Angélique Kidjo est aujourd’hui une star planétaire, Elle a collaboré avec de nombreux artistes tels Carlos Santana, Alicia Keys, Peter Gabriel, Quincy Jones, Shakira ou encore Bono, elle est passée par le Carnegie Hall, Montreux, le royal Albert hall… elle a été lauréate de nombreuses récompenses musicales dont 3 Grammy Awards. Elle a reçu le grade de Commandeur de l'Ordre national du mérite du Bénin pour bons et loyaux services rendus à la nation. Elle est classée par « The Guardian » comme l’une des 100 femmes les plus influentes du monde. Elle vient aujourd'hui de recevoir le Prix de l’artiste citoyen remis par l’ADAMI

Basée aux Etats-Unis, mais infatigable globe-trotteuse, elle est la plupart du temps entre deux avions. Aujourd'hui elle pose ses valises, pour notre plus grande joie, dans le studio de Popopop et vient nous présenter son dernier album Remain in light. Un disque entre reprise et hommage à un groupe majeur du rock américain, Talking Heads.

En m’attaquant à cet album culte, je veux boucler la boucle et revenir à l'Afrique, qui a inspiré David Byrne.

Dans la deuxième partie de l'émission, Charline Roux est partie à Rome et à Londres pour interviewer les acteurs et actrices de deux séries dont les saisons 2 seront mise en ligne très prochainement sur Netflix : Luke Cage (le 22 juin) et Glow (le 29 juin)

Vous pourrez retrouver Angélique Kidjo en tournée des festivals cet été :

le 9 juillet au festival dans le cadre de Jazz à Vienne

le 11 juillet au festival Les Suds à Arles

le 20 juillet au festival Jazz à Juan à Antibes

le 26 juillet au festival Tempo Latino à Vic-Fezansac

La pop liste d'Angélique Kidjo

Le film : Black Panther réalisé par Ryan Coogler, sorti en début 2018. 18ème film du Marvel Cinematic Universe.