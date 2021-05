On fête cette année les 10 ans du plus gros hit du DJ français, Martin Solveig : "Hello". Pour l'occasion, le clip tourné sur le court Philippe Chatrier avec Bob Sinclar en guest star a droit à nouvelle version. Pour parler musique électro et tennis, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent Martin Solveig.

Martin Solveig, disc-jockey, producteur et auteur-compositeur-interprète lors du Championnat du Monde de Formule 1 le 23 juin 2019 au Castellet. © AFP / Jean Michel Le Meur / DPPI Media

Il y a 10 ans sortait le clip de "Hello", le méga tube de Martin Solveig, vu depuis près de 100 millions de fois sur YouTube. Un clip dans lequel Martin Solveig, grimé en Bjorn Borg affrontait son confrère Bob Sinclar lui déguisé en André Agassi dans un match de tennis sur le court central de Roland Garros. Le single s'est vendu à plus de deux millions et demi d'exemplaires dans le monde, faisant de son producteur, un DJ superstar, lui offrant la scène de Coachella et une collaboration avec la reine de la pop, Madonna. Cette dernière lui demandera de produire son album MDNA et le tube "Give me all your luvin'".

Pour célébrer les 10 ans du titre, Martin Solveig a décidé de réitérer et de recréer ce clip cette fois-ci affrontant un vrai joueur de tennis, le suisse Stan Wawricka. La nouvelle version du clip de "Hello" est disponible depuis quelques minutes sur le site de Prime Video, pour annoncer la diffusion dès dimanche 31 mai, chaque soir, de l'affiche de nuit de Roland Garros sur la plateforme.

Alors que les boites de nuit sont fermées, on va clubber cette après-midi dans Popopop avec le DJ Martin Solveig.

Pour accompagner Martin Solveig, la DJ la plus âgée de France, Mireille Poisson. Elle vient de fêter ses 100 ans à l'EHPAD des Jardins de Matisse en mixant de la ACID House et en buvant une bière, pour la première fois en 100 ans d'existence.

La pop-liste de Martin Solveig

Le livre : _ Bruits _de Jacques Attali

_de Jacques Attali Le film : Top Gun , film réalisé par Tony Scott, sorti en 1986

, film réalisé par Tony Scott, sorti en 1986 Le personnage de série : Les Nuls

La chanson : "Vogue" de Madonna

de Madonna Le son pop : Le générique du Top 50

La playlist de l'émission