La musicienne Julie Budet de Yelle se produit sur scène du Coachella Valley Music and Arts Festival, le 18 avril 2015 à Indio, en Californie. © AFP / Matt Cowan / Getty IMAGES AMÉRIQUE DU NORD pour Coachella

Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent la chanteuse Yelle qui publie son 4ème album intitulé "L'Ere du Verseau".

Six ans que le public attendait le quatrième album de Yelle. Après un album Complètement Fou en 2014 (c'était son titre) avec lequel Yelle a fait le tour du monde, passant notamment sur la prestigieuse scène de Coachella. Aujourd'hui, Yelle change d'ère astrale passant du capricorne au verseau, un signe symbole du futur, de la modernité, de l’amitié, de la liberté, représentant la science et l’avant-garde.

Un album "court et précis" que le duo Yelle, Julie Budet et Jean-François Perrier a composé confiné depuis Saint-Brieuc. Un album porté pour l'instant par trois singles : sa déclaration d'amour à l'Hexagone "Je t'aime encore", le très club "Karaté" et sa déclaration d'amour aux animaux... ou presque "Je veux un chien".

Le son qui lui évoque la pop culture

le jingle de Culture Pub !

La pop liste de Yelle

son livre culte : "Etre écoféministe" de Jeanne Burgart-Goutal

son film culte : La Cité de la peur de Les Nuls

sa chanson culte : "Running up that hill" par Kate Bush

son personnage de série tv préférée : George Costanza dans Seinfeld

La pop culture selon Yelle

La chronique de Loïc

Pour accompagner Yelle, Loïc nous révèle les "on ne dit pas" qu'il a piochés dans les récentes critiques musicales.

La playlist de l'émission :