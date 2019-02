A l'occasion de la tournée européenne de Slash avec Myles Kennedy & The Conspirators, Antoine de Caunes reçoit l'ex-guitariste des Guns N'Roses. En deuxième partie d'émission, Capucine et Simon Johannin présentent leur dernier roman "Nino dans la nuit".

Slash en concert le 16 octobre 2018 à Los Angeles. © Getty / Scott Dudelson

Suite au concert donné au Zénith le 21 février, Antoine de Caunes et Charline Roux ont rencontré Slash. Il est actuellement en tournée européenne avec Myles Kennedy & The Conspirators pour présenter leur dernier album Living The Dream.

La pop culture selon Slash

La pop liste de Slash

livre culte :

film culte :

chanson culte :

série tv culte :

En deuxième partie d'émission, Capucine et Simon Johannin présentent leur dernier roman "Nino dans la nuit" paru aux éditions Allia.

Après L’Été des charognes, premier roman fulgurant et remarqué, la langue est vive, les dialogues mordants : Nino dans la nuit bouillonne­, cingle une histoire à cent à l’heure et dessine, à travers le destin chaotique­ de son héros, le portrait d’une génération qui tente de trouver sa place là où il n’y en a plus.

Playlist de l'émission :