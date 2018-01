Pour une émission spéciale bande-dessinée, en direct et en public du festival d'Angoulême, Antoine de Caunes reçoit quatre auteurs de BD : Pénélope Bagieu, la marraine de Popopop ; Ludovic Debeurme, Fred Bernard et Anouk Ricard

45ème édition du Festival Internationale de Bande Dessinée © AFP

En direct et en public du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit non pas un, non pas deux, non pas trois , mais quatre auteurs de bande-dessinée :

- Pénélope Bagieu, la toute première invitée de Popopop en septembre et marraine de l'émission

- Ludovic Debeurme pour sa BD Epiphania aux éditions Casterman

- Fred Bernard pour son album Essence aux éditions Futurapolis

- Anouk Ricard pour Faits divers vol. 2. aux éditions Cornelius

Pénélope Bagieu

Elle a essuyé les plâtres de l'émission en étant la toute première invitée et la marraine de Popopop le 28 août 2017 (émission à réécouter ici).

Pénélope Bagieu naît en 1982, à Paris, de parents corses et basques. Après le bac, elle étudie le cinéma d'animation à l'École nationale supérieure des Arts décoratifs, puis fait un passage à la Central St Martins de Londres. De retour à Paris, elle crée en 2007 « Ma vie est tout à fait fascinante», un blog dessiné où elle expose sa vie quotidienne avec un humour et une grâce qui font mouche. La publication du livre prolonge bientôt en librairie le succès du blog. Elle multiplie les couvertures de romans et autres illustrations pour l'édition, œuvre pour de grandes campagnes publicitaires, dessine les aventures de Joséphine et signe même une ligne de lingerie. Avec, dans tout ce qu'elle fait, une façon bien à elle d'épouser l'époque sans en être dupe.

En 2017, elle publie Culottées, volume 2, un ouvrage qui rend hommage à des femmes qui ont dû lutter contre la misogynie de leur époque pour inventer leur destin. Parmi elles, Sonita, rappeuse afghane et exilée militante ; Thérèse Clerc, bienfaitrice des mamies parisiennes ou encore Nellie, journaliste d'investigation au XIXe siècle.

Ludovic Debeurme

Ludovic Debeurme (46 ans) est né en 1971. Parisien d’origine, il grandit entre les falaises du nord de la France et les rues de la capitale. L’empreinte de ces lieux et les rites initiatiques de l’enfance marquent son univers plastique. Son père artiste-peintre et sa mère musicienne lui montrent très tôt les voies de l’expression de l’imaginaire. Décu par la fac d’Arts plastiques, trop conceptuelle à ses yeux, il opte pour la musique dans la rue ou les clubs et se constitue parallèlement un book d’illustrateur sans trop savoir où il va. C’est avec la lecture de Métal hurlant et la découverte de CRUMB et de Charles BURNS que ce fait le déclic. En 1996, il débute une carrière professionnelle en tant qu’illustrateur pour la presse

"Epiphania témoigne de l'envie de porter une histoire de bout en bout (scénario et dessin) de m'adresser à un public plus large et d'assumer un discours plus politique"

Epiphania

Epiphania lui permet de faire son entrée dans le catalogue de Casterman. Aujourd’hui, Ludovic Debeurme s’impose comme un des acteurs majeurs du paysage de la bande dessinée contemporaine française et international

Fred Bernard

Fred Bernard est né à Beaune en septembre 1969 au sein dans une famille d’origine italienne. Il a été maçon pour l’entreprise familiale avant de partir étudier les sciences naturelles puis le dessin, aux Beaux-Arts de Beaune et à l’école Emile Cohl de Lyon.

Sa rencontre avec François Roca initie une fructueuse collaboration. Depuis 1996, le tandem coréalise de nombreux albums illustrés pour enfants, qui séduisent autant le public que la critique

Essence

Achille Antioche se réveille au volant d’une Ford Mustang. A ses côtés, une femme le regarde. Mystérieuse, elle ne dit rien d’elle mais sait tout de lui. La voiture est garée dans un paysage désertique qu’il ne reconnait pas. C’est le purgatoire des pilotes. Achille a été assassiné. Pour sortir de cet endroit il va falloir comprendre les raisons de sa mort (dans un accident de voiture). Une fiction extravagante, à l’écriture nerveuse, sexy et rock. Récit en forme de road movie, Essence est une enquête à l’envers à la recherche des circonstances de la mort du personnage principal (Antioche) aidé par une jeune femme aussi désirable qu’intrigante qui se présente comme son ange gardien

Anouk Ricard

Anouk Ricard naît à Istres dans le sud de la France en 1970. Elle obtient un diplôme d'illustration aux Arts décoratifs de Strasbourg en 1995, puis s'installe à Marseille. Elle travaille alors pour la presse jeunesse et publie ses premiers albums. De retour à Strasbourg, elle se lance dans la bande dessinée avec Anna et Froga en 2004, un album jeunesse, une série qui sera nommée trois fois à Angoulême. Elle vient également de publier le 17 janvier, Les experts, tome 2 chez Casterman, un nouveau recueil qui met en scène les experts en tout : Pipo et Cano généreux en bon conseil…qui a défaut d’être applicables sont toujours originaux. "Comment faire un cadeau ? Comment être de droite ou d’extrême gauche. ? Comment payer ses impôts ou comment jouer du piano ?".

Faits divers

Dans Faits divers 1 et 2 l’auteur détourne des titres de faits divers épluchés dans la PQR et sa fantaisie fait dérailler l'anecdote, l'envoie brinqueballer sur les chemins de traverse avec un ton grinçant qui contraste avec le dessin en apparence très naïf.

La bulle liste de Pénélope Bagieu :

l'album de son enfance : Malfalda de Quino, publié chez Glénat

Malfalda de Quino, publié chez Glénat son album du moment : Les aventures de Squirrel Girl, créé par Steve Ditko et Will Muray, édité chez Marvel Comics

Les aventures de Squirrel Girl, créé par Steve Ditko et Will Muray, édité chez Marvel Comics l'album qu'elle attend le plus en 2018 : My Favorite Thing is Monsters, par Emil Ferris, sortie prévue le 17 février 2018

Pour assister à l'émission : entrée libre sous réserve d'inscription le site du festival d'Angoulême.