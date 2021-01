Les boites de nuit sont fermées, mais une reste ouverte le samedi soir sur Twitch Son nom : le club Azur. Pour en parler, son créateur, le DJ Kungs est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

Kungs, disc-jockey, auteur-compositeur et musicien pendant les Victoires de la Musique au Zénith le 10 février 2017 à Paris. © Getty / Toni Anne Barson / FilmMagic

Il a fait danser le monde entier avec son remix crée depuis sa chambre d'étudiant à Aix en Provence de la chanson blues "This Girl" du groupe australien Cookin' on 3 Burners. C'était en 2016 et son 'rework' s'était hissé au sommet de tous les classements cet été là, devant depuis la neuvième chanson la plus shazamée de l'histoire de l'application Shazam.

Depuis il a fait le tour du monde avec ses titres, passant sur la scène de tous les festivals du monde : Coachella, Tomorrowland et faisant la première partie d'un certain David Guetta. Son album Layers s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires en France et a même reçu la Victoire de la musique de l'album de musique électronique ou dance en 2017. Des chiffres qui donnent le vertige pour un jeune DJ, de 24 ans.

En pleine pandémie, alors que les clubs sont fermés depuis bientôt un an, il a décidé de lancer le sien : un club où personne n'est refusé à l'entrée et à la capacité illimité. Le club Azur, c'est son nom a débarqué sur Twitch, Zoom et Instagram depuis le 21 novembre dernier et ouvre ses portes chaque samedi à partir du 22h. Au programme, des mixs, des invités et de la danse.

Pour en parler, son créateur, le DJ Kungs est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

La pop-liste de Kungs

Le film : L'Aventure c'est l'aventure de Claude Lelouch

Le personnage de série : Hal dans Malcolm (dont l'intégralité est disponible sur Prime Video)

La chanson : "Train pour Bandol" - Les kékés boys

Le jeu-vidéo : G.T.A

Le son qui lui évoque la pop-culture : le son des wizz sur MSN

La pop news du jour

