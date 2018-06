A l'occasion de la sortie cet été du film "Roulez Jeunesse" dans lequel il tient le rôle principal, Antoine de Caunes reçoit le comédien Eric Judor. En fin d'émission, notre pop chroniqueur Renan Cros viendra faire sa pop liste de l'été.

Eric Judor en 2015 à l'Institut Jean Vigo © Maxppp / MICHEL CLEMENTZ

Il est un homme aux multiples talents : humoriste, acteur et réalisateur. Né d'un père guadeloupéen et d'une mère autrichienne, il tente une carrière de tennisman aux Etats-Unis à seulement 18 ans, mais n'y réussit pas.

En 1994, il rencontre son futur comparse Ramzy Bedia. Des sketchs à la télévision, des spectacles à succès et une série restée culte H les propulse sous les feux de la célébrité. A deux, ils co-écrivent et jouent dans le film resté lui aussi culte La Tour Montparnasse infernale, réalisé par Charles Nemes et sorti en 2001.

En 2007, toujours en compagnie de Ramzy Bedia, il collabore avec Quentin Dupieux et joue dans son film Steak, un film plus expérimental. En 2011, il lance Platane, sur Canal+, une satire du show business dont la saison 3 est actuellement en préparation.

Aujourd'hui, il joue Alex dans Roulez Jeunesse, le dernier film de Julien Guetta. Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige d'une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une jeune femme et passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui laissant sur les bras trois enfants.

La pop liste d'Eric Judor

Le film : Trainspotting, réalisé par Dany Boyle et sorti en 1996.

Le livre : L’univers à portée de main écrit par Christophe Galfard et paru en 2017

La série : Catastrophes, série britannique créée par Sharon Horgan et Rob Delaney, diffusée depuis 2015 sur Channel 4

La chanson : L.O.V.E de Nat King Cole sorti en 1965 sur l’album éponyme.

La pop culture selon Eric Judor :

C'est la photographie d'une société moderne, occidentale, à un moment T. C'est tout ce dont les gens parlent en littérature, cinéma, musique... La mémoire culturelle d'un moment.

La chronique de Renan Cros

Le programme culturel que nous allons subir cet été : Mission Impossible 6 "Fallout" de Christopher McQuarrie, Mamma mia 2 Here we go again, "I like it" de Cardy B...