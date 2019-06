Dans l'ouvrage 'Charles Manson par lui-même' (éditions Séguier), la journaliste Laurence Romance traduit les confessions glaçantes du tueur en série. Avec la directrice du Festival du Film de Fesses Anastasia Rachman, elle est l'invitée de Popopop sur France Inter.

Photo datant du 3 décembre 1969 du tueur en série, Charles Manson arrivant au palais de justice du comté d'Inyo à Independence, en Californie. © Getty / Bettmann

Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent la journaliste rock Laurence Romance qui a traduit les entretiens de Charles Manson parus aux éditions Séguier, collection L'Indéfinie.

Le livre Charles Manson par lui-même recueille les entretiens avec le gourou Charles Manson, menés par le journaliste Nuel Eummon.

Tout semblait avoir été dit sur les crimes de cet été 1969 et leur commanditaire, Charles Manson, devenu l’un des pires cauchemars de l’Amérique… tout, sauf bien sûr la version du criminel. Jusqu’à ce qu’en 1979, Nuel Emmons, l’un de ses anciens compagnons de prison, lui soumette le projet d’une autobiographie où Manson se raconterait sans détour. Le résultat, écrit à la première personne, est le seul récit jamais livré par l’homme de sa furieuse existence : brut de décoffrage, dénué de tout romantisme et presque entièrement crédible.

La pop culture selon Laurence Romance :

Tout ce qui est nouveau et intéressant pour reprendre la formule de Jean-François Bizot fondateur d'Actuel.

La pop liste de Laurence Romance

livre culte : Last exit to Brooklyn de Hubert Selby Junior .

. film culte : L'Exorciste de William Friedkin (1974)

de William Friedkin (1974) chanson culte : "Little Sister" d' Elvis Presley

série tv culte : Mindhunter série créée par par Joe Penhall, produite par David Fincher et Charlize Theron en 2017.

En deuxième partie d'émission Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent la co-fondatrice du Festival de Films de Fesses Anastasia Rachman. Le festival se tiendra à Paris et Montreuil du 27 au 30 juin.

Le Festival du Film de Fesses est né de l’envie de dessiner la sexualité simplement, librement, au-dessus ou en dessous d’un besoin primaire.

La playlist de l'émission :

- The Good the Bad and the Queen / "Nineteen Seventeen"

- Beach Boys / "Never learn not to love"

- Beatles / "Helter Skelter"

- Colette Renard / "Les nuits d'une demoiselle"