16h dans Popopop, on rembobine l'émission du 2 septembre avec la reine du cinéma français Catherine Deneuve. A 16h40, Antoine de Caunes et Charline Roux se connectent avec Loic Prigent, Renan Cros et Pedro Winter pour un bilan avant l'été.

Catherine Deneuve lors de la fashion-week à Paris en septembre 2019 © Getty / Foc Kan

16h - L'archive : Catherine Deneuve

Elle est la reine du cinéma français, elle a tout joué ou presque depuis ses débuts dans le septième art, il y a maintenant 64 ans.

A la rentrée dernière, elle était venue nous présenter le dernier film de Cédric Kahn Fête de famille dans lequel elle partage l'affiche avec Vincent Macaigne et Emmanuelle Bercot. Elle y incarne Andréa, mère et grand-mère qui va voir sa famille dans la tempête le jour de son anniversaire.

Pour la dernière de la saison 3, on rembobine le Popopop de Catherine Deneuve. Et le film Fête de famille est toujours disponible en VOD, Blu-Ray et DVD.

16h40 - La dernière avec les chroniqueurs

Tout au long de l'année, ils sont venus nous parler de séries TV, de mode, de musiques, de jeu-vidéo, de cinéma mais aussi et surtout de pop, de culture, bref de pop-culture. Avant une pause estivale, Antoine de Caunes et Charline Roux font le bilan de l'année pop avec Renan Cros, Loic Prigent et Pedro Winter.

La pop-liste estivale de Pedro Winter

Le livre de plage : “ Petit éloge du surf ” de Joël de Rosnay

” de Joël de Rosnay L'expo de l'été : Futura 2000 au Palais de Tokyo

au Palais de Tokyo Le son de l'été : "Mordechai" - Khruangbin

La pop-liste estivale de Renan Cros

La série à regarder sur la plage : Normal People diffusée prochainement sur StarPlay

diffusée prochainement sur StarPlay Le film qui ne sera pas en salle cet été : The Last of us Part II disponible sur PS4

disponible sur PS4 Le livre à mettre dans son panier de plage : Lovecraft Country de Matt Ruff

La pop-liste estivale de Loic Prigent