A l'occasion du 15ème anniversaire du label musical Ed Banger, Antoine de Caunes reçoit le fondateur du label Pedro Winter, le groupe Breakbot, l’artiste MYD et le chef d’orchestre Thomas Roussel.

Pedro Winter en mai 2013 au Paloma à Nimes © Maxppp / Guillaume BONNEFONT

Le label Ed Banger a déjà 15 ans et tout le monde a dansé sur au moins un de leurs titres. Justice, Breakbot, SebastiAn, Cassius, DJ Mehdi, tous sont signés sur le label fondé par un certain Pedro Winter, aka Busy P. DJ et compositeur-producteur français de musique électronique. Il était déjà venu dans Popopop avec Gaspard, un des deux DJ du groupe Justice, émission à réécouter ici.

Pour fêter l’événement, le label organise le 31 mars au Grand Rex un concert symphonique interprété par l’orchestre Lamoureux dirigé par Thomas Roussel et une after party au Rex Club avec Sebastian, Breakbot, Cassius, MYD, Vladimir cauchemar. Pour l'occasion, Pedro Winter a fait appel à un orchestre symphonique dirigé par Thomas Roussel pour rejouer 15 ans de musique électronique, un medley du meilleur du catalogue Ed Banger, le tout sans aucune machine électronique sur scène.

Pour l'occasion, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit :

Pedro Winter, fondateur du label

Irfane et Thibaut Berlant du duo Breakbot

MYD, dernière signature du label

Thomas Roussel, chef d'orchestre

La pop liste du label Ed Banger :

Un film :120 battements par minute, réalisé par Robin Campillo

Un livre : How to wreck a nice beach , écrit par Dave Tomkins

, écrit par Dave Tomkins Un jeu-vidéo : Mario Kart

Une série : Westworld, créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, produite par JJ Abrams et diffusé depuis octobre 2016