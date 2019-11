Aujourd’hui dans Popopop : l'actrice française Eva Green, à l'affiche du film d'Alice Winocour “Proxima”, dans lequel elle interprète une astronaute qui s'apprête à partir pour une mission d'un an dans l'espace – et Rian Johnson, réalisateur américain pour son film comique et policier “À couteaux tirés” !

Eva Green

On l'a connu sur grand et petit écran. Dans les salles obscures, elle incarna entre autre la James Bond Girl Vesper Lynd dans le film Casino Royale c'était en 2006, puis Serafina Pekkalla dans l'adaptation des romans A la croisée des mondes, Angélique Bouchard, Tim Burton, Miss Peregrine et Collette Marchant dans les films Dark Shadow, Miss Peregrine et les enfants particuliers et Dumbo de Tim Burton la reine Artémise 1er dans 300. Dans les plus petits écrans, elle fut Vanessa Ives dans la série à succès Penny Dreadfull.

Aujourd'hui elle incarne Sarah, une astronaute française s’apprêtant à quitter la Terre pour la station spatiale internationale. Alors qu'elle suit l'entraînement rigoureux imposé aux astronautes, seule femme au milieu d'hommes, elle se prépare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans.

Pour en parler, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent l'actrice Eva Green. Proxima, réalisé par Alice Winocour sortira dans les salles obscure le 27 novembre prochain.

La pop culture selon Eva Green :

"C'est une question badaboum qui me fait très peur, c'est être jeune, ado, Madonna"

Rian Johnson

Dans la deuxième partie de l'émission, ils accueillent le réalisateur américain Rian Johnson pour nous parler de son nouveau film A couteaux tirés au casting cinq étoiles : Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis et Katherine Langford entre autres.

Dans A couteaux tirés, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes.

A couteaux tirés, un film France Inter, sortira également dans toutes les salles obscures le 27 novembre prochain.

La pop liste d'Eva Green

Le livre : Les Nouvelles de Stefan Sweig

Les Nouvelles de Stefan Sweig Le film : Vingt-quatre heures de la vie d'une femme d'Ingmar Bergmann

d'Ingmar Bergmann La série : Chernobyl

La chanson : Fly me to the moon par Julie London

La playlist de l'émission