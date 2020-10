A l'occasion de la sortie de leur BD "Castelmaure", Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent les dessinateurs Lewis Trondheim et Alfred.

Portrait du dessinateur, scénariste et éditeur français de bande dessinée Lewis Trondheim. © AFP / Remi Decoster / Hans Lucas

Depuis plus de vingt ans, le mythographe arpente routes et chemins de tout le pays afin d'en collecter les contes et légendes populaires. Il aime ce travail modeste qui lui fait rencontrer toutes sortes d'affabulateurs et autres baratineurs. Mais s'il est une histoire après laquelle il court depuis toujours, c'est bien celle de la Malédiction de Castelmaure, une légende extraordinaire à laquelle tant de destins sont étrangement liés.

C'est le synopsis de Castelmaure la première BD du duo Lewis Trondheim, au scénario et Alfred au dessin, aux éditions Delcourt disponible depuis le 14 octobre dernier.

Pour en parler, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent les dessinateurs Lewis Trondheim et Alfred.

La pop-liste de Lewis Trondheim et Alfred

Le livre de Lewis Trondheim : Les Histoires de Donald de Carl Banks

Le film de Lewis Trondheim : La mort aux trousses d'Alfred Hitchcok

d'Alfred Hitchcok Le personnage de série d'Alfred : Le chat dans Téléchat

La chanson d'Alfred : " Day in a life " des Beatles

" des Beatles La chanson de Lewis Trondheim : "Maldon" - Zouk Machine

La playlist de l'émission