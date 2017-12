Retrouvez les meilleurs moments de Popopop, en compagnie des musiciennes Ibeyi, de la journaliste Nora Bouazzouni, de la comédienne Laetitia Dosch et de la philosophe et écrivaine Olivia Gazalé.

Lisa-Kaindé Diaz et Naomi Diaz du groupe Ibeyi en octobre 2017 © AFP / FRANCOIS GUILLOT

La virilité est le fruit d’une construction culturelle, rien n’indique qu’il y ait dans la nature une hiérarchie des sexes ; ces stéréotypes sexués sont aliénants pour la femme, on le sait, mais ils le sont pour les hommes aussi.

Olivia Gazalé

Olivia Gazalé a enseigné la philosophie pendant vingt ans, en classes préparatoires, à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et aux Mardis de la philo, dont elle est la cofondatrice. Après Je t'aime à la philo – Quand les philosophes parlent d'amour et de sexe (Robert Laffont, 2012), l'auteure publie Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes aux éditions Robert Laffont. La journaliste Nora Bouazzouni enrichit ce Best-Pop par son analyse d’une causalité entre contrôle de la nourriture et domination masculine, qu'elle développe également dans son ouvrage Faimnisme.

Les musiciennes Ibeyi, venues présenter leur lumineux dernier album « Ash » et la comédienne Laetitia Dosch, à l’affiche du charmant « Jeune Femme » complètent ce Maxi Best Pop.

