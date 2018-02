A l'occasion de ses deux concerts aux Etoiles à Paris les 28 février et 1er mars, Antoine de Caunes reçoit la révélation de la pop canadienne Charlotte Cardin. A ses côtés, la chanteuse de reggae Hollie Cook viendra présenter son troisième album : Vessel of Love

Charlotte Cardin et Hollie Cook © AFP / Jamie McCarthy / Alain Jocard

Charlotte Cardin

Elle s'est faite connaitre au Canada en allant jusqu'en finale de La Voix (équivalent de The Voice au Québec). A 15 ans, elle devient mannequin à l'agence Follio ; à 18, elle fait se retourner les célèbres fauteuils rouges de l'émission The Voice grâce à une reprise d'Amy Winehouse. En 2017, elle sort son EP Main Girl. Aujourd'hui, elle vient le présenter en France avec deux dates aux Etoiles àParis les 28 février et 1er mars prochain.

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit la nouvelle sensation de la pop canadienne : Charlotte Cardin. En fin d'émission, elle jouera en live un des titres de son EP.

Hollie Cook

Son nom de famille vous dit peut être quelque chose. Son père n'est autre que Paul Cook, le batteur des Sex Pistols. Pourtant, elle ne fait pas du rock punk. Depuis 2011 et son album Hollie Cook, c'est dans le reggae qu'elle s'est lancée. Aujourd'hui, Hollie Cook sort son troisième album Vessel of Love et vient nous en parler dans la deuxième partie de Popopop.

La pop liste de Charlotte Cardin

Un film : Sam, je suis Sam, réalisé par Jessie Nelson et sorti en 2002

Un livre : Charlotte écrit par David Foenkinos et publié en 2014 chez Gallimard. Lauréat du prix Renaudot et du Goncourt des lycéens

Une série : Friends créée par Martha Kauffman et David Crane, diffusée entre 1994 et 2004 aux Etats-Unis

Un jeu vidéo : Super Mario 64 , sorti en 1997 sur Nintendo 64

Une chanson : "You're so vain", de Carly Simon sortie en 1972

La pop liste d'Hollie Cook

Un livre : Wonderland Avenue écrit par Michael Connelly et paru en 2002

Une série : Mr Robot créée par Sam Esmail et diffusé depuis 2015 aux Etats-Unis

Une chanson : "Les Fleurs" de Mimmie Riperton sortie en 1970 sur l'album Come to my Garden