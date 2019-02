Antoine de Caunes reçoit deux Rambo pour le prix d'un : Patrick Rambaud, auteur d'Emmanuel Le Magnifique et Alain Dorval la voix française de Sylvester Stallone.

L'écrivain Patrick Rambaud à la remise du prix littéraire du Goncourt le 7 novembre 2018. © Maxppp / Vincent Isore/IP3 PRESS

Antoine de Caunes reçoit l'écrivain Patrick Rambaud auteur d'Emmanuel Le Magnifique.

Après avoir égratigné Nicolas Sarkozy avec Chroniques du règne de Nicolas 1er et François Hollande avec _François le Petit_, Patrick Rambaud taquine Emmanuel Macron.

Après le dernier règne socialiste, voici la nouvelle saison du Royaume made in France. Dans le temps nouveau, Arcole est sur le câble, et les ennemis se nomment Plenel et Bourdin, non Mélenchon et Olivier Faure…

Entre House of cards et Game of thrones, voici la chronique facétieuse du pasticheur Patrick Rambaud, parue chez Grasset.

La pop liste de Patrick Rambaud

Livre culte : Le Voleur de Georges Darien

Film Culte : La règle du Jeu de Jean Renoir

Chanson Culte : "Thank you Satan" de Léo Ferré

Série Télé culte : La Mafia de Sergio Silva

La pop culture selon Patrick Rambaud :

C'est d'une simplicité naturelle : c'est Actuel ! Premier numéro sorti en 1970.

En deuxième partie d'émission, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent le comédien Alain Dorval, voix française de Sylvester Stallone. Rambaud et Rambo même combat !

