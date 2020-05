A 16h dans Popopop, on réécoute l'émission du 22 octobre 2018 avec le comédien et humoriste Stéphane de Groodt. A 16h40, Antoine de Caunes et Charline Roux se connectent avec l'autrice de BD Florence Dupré La Tour à l'occasion de la sortie de sa BD "Pucelle"

16h - L'archive : Stéphane de Groodt

Il était venu nous rendre visite en novembre 2018 entre deux voyages en absurdie pour nous parler du film Le Jeu (toujours disponible en VOD, Blu-Ray et DVD) de Fred Cavayé. L'histoire d'un groupe d'amis qui se retrouvent pour un diner dans un appartement bourgeois. Un d'eux va proposer de jouer à un jeu : tout le monde doit poser son téléphone au centre de la table, et à chaque sonnerie, la personne doit lire à haute voix le message reçu.

On réécoute le Popopop de Stéphane de Groodt. Et on retrouvera Stéphane de Groodt au cinéma en novembre prochain dans le film Tout nous sourit, au coté d'Elsa Zylberstein.

16h40 - L'interview déconfinement : Florence Dupré la Tour

Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent à distance l'autrice de BD Florence Dupré la Tour. Née à Buenos Aires, elle a d’abord connu l’Argentine, avant que ses parents n’emménagent du coté de Troyes. Elle grandit ainsi en vase clos, son père, souvent absent, laissant sa mère s’occuper de son éducation. Une éducation placée sous le signe de la campagne mais aussi d’une forme d’obscurantisme religieux où les non-dits deviennent assourdissants.

Elle intégrera ensuite les Beaux-arts de Lyon mais préférera le cursus de l'École Émile Cohl à Lyon, en spécialité édition. Admiratrice du travail de Joann Sfar, elle lui écrit pour lui proposer de collaborer avec lui sur la série animée Petit Vampire. Sfar qui dirige alors la collection Petit Bayou chez Gallimard, publie son premier ouvrage. La dernière BD de Florence Dupré la Tour, Pucelle est disponible depuis le 15 mai dernier aux éditons Dargaud.

La pop-liste de déconfinement de Florence Dupré la Tour

Le livre : Les Saisons , roman publié par Maurice Pons en 1965

, roman publié par Maurice Pons en 1965 Le film : Les Idiots réalisé par Lars Von Trier en 1998

réalisé par Lars Von Trier en 1998 La série : Absolutely Fabulous

La chanson : "A bas la hiérarchie” de Stupeflip

