La cuisine est pop aujourd'hui car Antoine de Caunes reçoit le chef doublement étoilé Thierry Marx.

Le grand public l'a connu à la télévision, sur M6 dans le concours de cuisine diffusé sur M6 : Top Chef, émission dans laquelle il était juré au coté de Jean-François Piège, Christian Constant et Ghislaine Arabian.

Pourtant c'est dans les années 90 qu'il se fait remarquer alors qu'il est chef au château Cordeillan-Bages à Pauillac. Il est l'un des premiers en France à faire de la cuisine moléculaire. Son restaurant obtiendra d'ailleurs deux étoiles au guide Michelin. Lui sera élu chef de l'année par le Gault & Millau en 2006.

Depuis 2012, il le chef des restaurants du palace parisien : Le Mandarin Oriental. Son restaurant "Sur mesure by Thierry Marx" a reçu deux étoiles au guide Michelin en 2012.

L'an dernier, il sortait son premier roman, un polar intitulé On ne meurt pas la bouche pleine, co-écrit avec Odile Bouhier, édité chez Plon et ouvrait sa première boulangerie dans Paris. Boulanger, c'est le métier qu'il souhaiter exercer quand il était petit.

Cette année, il lance son association « Pass Sport l’emploi pour l’Emploi », qui, tout comme les centres de formations « Cuisine Mode d’Emploi(s) », vise à la réinsertion de jeunes en situation de précarité et forment des personnes en milieu carcéral.

La pop liste de Thierry Marx

La pop culture selon Thierry Marx :

C'est populaire, élitiste et avant-gardiste. Ce que ça me rappelle de mon adolescence c'est cheveux gras et Pataugas.