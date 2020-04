On réécoute le Popopop du 18 mars 2019 où Béatrice Dalle était venue nous parler du festival "Les Emancipéés". En fin d'émission, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent le chanteur Bilal Hassani à l'occasion de la sortie de son nouveau titre "Fais le vide".

L'actrice Béatrice Dalle au Festival de Cannes le 19 mai 2019. © AFP / Sébastien BERDA

16h - L'archive : Béatrice Dalle

C'était en mars 2019, quelques mois après son apparition dans la série Dix pour cent, elle était de retour dans le studio de Popopop, enfin pas vraiment dans le studio. Ce n'était pas encore le confinement mais elle était en Duplex depuis Vannes pour nous présenter le festival Les Emancipéés

16h40 - L'interview confinement de Bilal Hassani

L'auteur-compositeur-interprète et vidéaste, Bilal Hassani au Diner de la Mode (Fashion Dinner), au profit de l'association française anti-SIDA Sidaction, à Paris, le 23 janvier 2020. © AFP / Thomas SAMSON

Emancipé, il l'est lui aussi. Vidéaste à succès sur Youtube où il cumule plus d'un million d'abonnés, il fut l'an dernier le représentant français au concours de l'Eurovision avec son titre "Roi". Il était même venu au micro de Popopop quelques jours avant d'être désigné comme le candidat français (une émission réécoutable ici). Quelques semaines avant la finale du concours, il sortait son premier album Kingdom et quelques semaines plus tard il remplissait son premier Olympia.

Aujourd'hui, il revient avec un nouveau single "Fais le vite", un morceau libérateur sur lequel "danser pendant trois minutes trente en oubliant les petits soucis quotidiens et les gros problèmes de la vie". Pour en parler, mais pour nous parler aussi de son confinement, Antoine de Caunes et Charline Roux se connectent avec Bilal Hassani.

La pop-liste de confinement de Bilal Hassani