A l'occasion du festival Juste Debout, Antoine de Caunes accompagné de Charline Roux reçoivent le duo de danseurs : Les Twins

Les deux danseurs de Twins © Getty / Pacific Press

Il va être question de danse aujourd'hui dans Popopop et plus sépcifiquement de hip hop avec un duo de danseurs légendaires. D'une famille d'origine guadeloupéenne, ayant grandi à Sarcelles dans une famille de 9 frères et soeurs, ils sont des autodidactes de la danse Hip Hop.

Leur carrière décolle en 2008 quand il participe à la première saison de la France a un Incroyable Talent puis en suivant se font repérer alors qu'ils dansent sur les Champs-Elysées par une certaine Alicia Keys qui les invite le soir même à venir danser pour elle sur la scène du Zénith de Paris.

Depuis 2011, ils accompagnent la déesse de la pop-culture Beyoncé partout avec elle, de la scène des Billboards Music Awards à celle de Coachella.

Bref, ils sont les rois de la danse, et ils l'ont prouvé en remportant la compétation World of Dance, créée par Jennifer Lopez.

Aujourd'hui, ils sont les jurés de la plus grande compétition de Hip Hop au monde, Juste Debout. Les Twins, Larry et Laurent sont les invités d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

En fin d'émission, comme qchaque vendredi, retrouvez votre hebdomadaire de "Grand n'importe quoi" signé Alexandre Verret.

La pop liste des Twins

Le livre : Harry Potter écrit par J.K Rowling

Le film : Menteur, menteur de Tom Shadyac

La série : Suits, avocats sur mesure

La chanson : "Know these things" de Maxwell

La playlist de l'émission