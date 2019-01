Pour la sortie du film "A cause des filles... ?" de Pascal Thomas et pour le plaisir, Antoine de Caunes reçoit Pierre Richard.

L'acteur, réalisateur, scénariste et producteur Pierre Richard à Lille, le 30 septembre 2018. © Maxppp / Pierre Le Masson/PHOTOPQR/VOIX DU NORD

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit Pierre Richard. Le comédien sera à l'affiche du nouveau film de Pascal Thomas A cause des filles... ? en salle le 30 janvier. Après avoir dit oui à Céleste, son tout juste mari prend la fuite et abandonne sa nouvelle épouse et les invités sur le parvis de l'église.

Durant la noce, chacun des convives a alors son mot à dire sur l’inconstance, les surprises de la vie conjugale, les péripéties inattendues et les amours malheureuses.

Film choral avec José Garcia, Rossy de Palma, François Morel, Barbara Schulz, Louis-Do de Lencquesaing, Audrey Fleurot...

La pop liste de Pierre Richard :

livre : Les Caractère de Jean de la Bruyère

film : Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau avec Gérard Depardieu (1990), Les Vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati (1953)

chanson : "Amour - amitié" de Pierre Vassiliu

série tv : Platane créée par Eric Judor

La pop culture selon Pierre Richard :

"Ça pourrait aller du peintre américain Wandy Arhol, heu... pardon, Andy Warhol à Yvette Horner"

La playlist de l'émission :

Hugh Coltman - The End Of The World

Pierre Richard - Oh he hein bon (reprise de Nino Ferrer)

Feu Chatterton - L'ivresse

Pierre Vassiliu - Amour et Amitié