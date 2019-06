Un dernier numéro de la saison 2 de Popopop 100% 'Grèce' ! Pour la parution de "A Tribute to Michel Legrand", Nana Mouskouri est l'invitée de la première partie de l'émission, suivie du chanteur Johan Papaconstantino, qui sera sur la scène du 'Fnac Live' le 5 juillet prochain.

La chanteuse Nana Mouskouri photographiée lors d'une interview à Berlin, en Allemagne, le 12 janvier 2018. © AFP / Britta Pedersen / dpa / Picture-Alliance

Elle est la deuxième femme à avoir vendu le plus d'album dans le monde, juste après Madonna, avec plus de 300 millions d'albums vendus et 130 albums enregistrés en studio. Avec des tubes comme "Quand tu chantes", "le Tournesol" ou encore "Je chante avec toi, Liberté" et une publicité pour "Wizard" restée culte, elle est une icone de la pop-culture. Née en Crète en 1934, représentante du Luxembourg à l'Eurovision en 1964, elle a enregistrée plus 1550 titres et parle six langues. Aujourd'hui elle rend hommage à l'un des plus grands compositeurs de musique français, avec qui elle a chanté : Michel Legrand, dans son nouvel album A Tribute to Michel Legrand.

Pour en parler, Nana Mouskouri est l'invitée d'Antoine de Caunes et Charline Roux pour la dernière émission de la saison 2 de Popopop.

La pop-culture c'est quelque chose qui arrivé bien après moi. Si je ne devais garder qu'une seule image ce serait Judy Garland qui chante dans Le Magicien d'Oz

Dans la deuxième partie de l'émission, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent la nouvelle génération des chanteurs grecs en la personne de Johan Papaconstantino, la pépite pop de l'été avec ses sonorités entre électro, auto-tune et musique du rébétiko. Johan Papaconstantino sera à l'affiche du Fnac Live le 5 juillet prochain sur la scène du salon. Son EP, Contre-jour est également toujours disponible.

La pop liste de Nana Mouskouri

Son livre culte : Amorgos, écrit par Nikos Gatsos

Son film culte : Le Magicien d'Oz

Sa série culte : 50 nuances de Grec , la série adapté de BD de Jul et diffusée sur Arte

Sa chanson culte : "Somewhere over the rainbow"

La playlist de l'émission