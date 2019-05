A l'occasion de la parution de son quatrième album "Dedicated", Antoine de Caunes et Charline Roux sont partis à la rencontre de la chanteuse canadienne Carly Rae Jepsen.

Carly Rae Jepsen, auteure-compositrice-interprète, en concert, à Gröna Lund en Suède le 23 mai 2019. © AFP / MATTIAS HANSSON / TT NYHETSBYRÅN / TT NEWS AGENCY

Tout le monde pensait qu'elle ne serait qu'une "one-hit wonder" soit la femme d'un seul tube. Et quel tube, celui qui nous a tous fait danser à l'été 2012 (et même un peu après, avouons-le). C'était le 1er mars 2012, dans un clip les plus parodiés ces dernières années, elle nous donnait son numéro et l'inviter à l'appeler. "Call me maybe", c'était le tube qui la fait connaitre, tube qui lui a valu le titre de meilleur refrain du 21ème siècle par le magazine Billboard

Depuis Carly Rae Jepsen, enchaîne les albums et les collaborations prestigieuses, avec Blood Orange, Rustan Batmanglij (ex-Vampire Weekend). Aujourd'hui, elle revient avec un quatrième album Dedicated.

Antoine de Caunes et Charline Roux ont réussi à joindre Carly Rae Jepsen et sont partis à sa rencontre à la Gaité Lyrique juste avant son concert.

En fin d'émission, notre pop-chroniqueur Renan Cros qui est revenu de Cannes tout bronzé nous débriefera cette 72ème édition et nous prouvera qu'un film cannois n'est pas forcément chiant et que si la palme d'or, ce n'est pas le cas des spectateurs.

Vous pourrez retrouver Parasite, le film de Bong Joon Ho, Palme d'Or de ce festival en avant première dans toute la France à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Marseille, Metz, Montigny-le-Bretonneux, Nantes, Nice, Paris, Puteaux, Rennes, St Georges de Didonne, Strasbourg, Toulouse et Velizy-Villacoublay

La pop liste de Carly Rae Jepsen

Son livre culte : L'histoire de l'amour écrit par Nicole Kraus

Son film culte : Orgueil et préjugés

Sa chanson culte : Lykke Li - "Deep end"

Sa série culte : Fleabag de Phoebe Waller-Bridge

La playlist de l'émission