Il est à l'affiche du "Collier Rouge", en salle demain. Elle est la femme et muse du créateur Rick Owens. Tous les deux sont passionés de boxe. Antoine de Caunes reçoit l'acteur Nicolas Duvauchelle et Michèle Lamy.

Le grand public a découvert Nicolas Duvauchelle en 2000 dans le film Le Petit voleur d'Érick Zonca, film dans lequel il tenait le rôle principal. En 2004, il est nommé pour le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans Les Corps Impatients. En 2012, c'est pour son second rôle dans Polisse de Maïwenn qu'il est nommé aux Césars. L'an dernier, il était nommé comme meilleur acteur pour son rôle dans Je ne suis pas un salaud.

A la télévision, c'est dans la série de Canal+ Braquo qu'on l'a vu ainsi que dans l'adaptation française de Broadchurch : Malaterra.

Aujourd'hui, il est à l'affiche du film Le Collier Rouge au coté de François Cluzet et Sophie Verbeek.

Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. Devant la porte, le chien du prisonnier aboie jour et nuit.

Dans la deuxième partie de l'émission, la muse et femme du créateur de mode Rick Owens, Michèle Lamy viendra nous parler de sa passion pour la boxe. Elle est née dans le Jura dans les années 40 (son âge est un des grands mystères de la mode), mais s'est fait connaitre dans les années 1990 à Los Angeles alors qu'elle tenait la boite la plus branchée de l'époque. Aujourd'hui, elle dirige certaines collections de son compagnon et boxe régulièrement.

La pop-liste de Nicolas Duvauchelle

Un livre : _ La route de Los Angeles _écrit par John Fante

_écrit par John Fante Un film: Série Noire réalisé par Alain Corneau

Chanson : "Since I had you" de Marvin Gaye

Une série : The Wire créée par David Simon

