Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoivent la chanteuse britannique Lily Allen. En fin d'émission notre pop-chroniqueur Pedro Winter

Aujourd’hui dans Popopop une invitée qui avant de tous nous enjoindre à aller nous faire foutre avait déjà sur son premier album raillé comme il fallait un type qui avait eu la mauvaise idée de la larguer. Un album nommé _Alright stil_l sur lequel on trouvait une chanson hommage à l’une de nos villes préférées ici à Popopop : LDN soit London

Sur son deuxième album, It’s not me it’s you, elle faisait part de ses peurs et de ses angoisses de vingtenaire sur "The Fear". En reprenant Keane, elle nous a offert quelques secondes de douceur dans un monde de brutes. Sur son 3e album Sheezus, elle a gentiment et de manière très didactique réexpliqué que la condition féminine était toujours aussi compliquée. Mais non rien de rien, non elle ne regrette rien, et son dernier album en date le proclame par titre "No Shame"...

Aujourd'hui elle publie “Moi exactement”, son autobiographie chez Hugo & Compagnie. Elle c'est Lily Allen et elle est l'invitée d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

La pop-liste de Lily Allen

Le livre : Three women de Lisa Taddeo

Le film : La Revanche d'une blonde de Robert Luketic

La série : The West Wing et Urgences

La chanson : “She belongs to me” et "I'd rather go blind"

La pop-playlist de l'émission

Tim Dup - "Après eux"

Lily Allen - "Fuck you"

Justice - "Stop"

Paul McCartney - "Wonderfull Christmas time"

La pop news du jour de Charline Roux

Le clip de la chanson "Sonali" d'Iggy Pop réalisé par Mac deMarco est à retrouver ici.