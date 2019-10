Antoine de Caunes reçoit la blogueuse et auteure de BD Marion Montaigne pour la sortie du volume 5 de "Tu mourras moins bête" aux éditions Delcourt. En deuxième partie, Pascal Fioretto nous présentera son dernier pastiche "Mélatonine" paru chez Robert Laffont.

Marion Montaigne, 45e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, 2018 © AFP / JOEL SAGET

À l'occasion de la parution du 5e volume de Tu mourras moins bête chez Delcourt, Antoine de Caunes reçoit l'auteure et illustratrice Marion Montaigne. Elle nous donne les réponses essentielles à nos questions existentielles accompagnée de son fidèle professeur Moustache. Dans ce nouvel opus, il sera question des prothèses responsables de la mauvaise humeur de Dark Vador, la quantité de poils qu’un chat doit entretenir ou les gestes à connaître pour remettre un pénis échoué à la mer.

La pop culture selon Marion Montaigne :

La pop liste de Marion Montaigne

livre culte : La Maison près du marais d'Herbert Lieberman (1984)

film culte : Terminator 2 de James Cameron (1991)

chanson culte : Boys don't cry des Cure et Vice et versa des Inconnus

série tv culte : MacGyver série créée par Lee David Zlotoff

Pastiche en deuxième partie

En deuxième partie d'émission, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoit l'auteur de pastiche Pascal Fioretto qui publie chez Robert Laffont Mélatonine. Dans ce nouveau roman, Marcel Klouellebecq nous offre une poignante méditation sur les ravages du bien-être et du succès. Pascal Fioretto est déjà l'auteur de L'élégance du maigrichon et de Et si c'était niais ?

La playlist de l'émission