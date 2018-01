A l'occasion de la diffusion de la saison 2 de Baron Noir sur Canal+ depuis le 22 janvier, Antoine de Caunes reçoit le Baron Noir Philippe Rickwaert alias Kad Merad

La saison 2 de la série politique Baron Noir est diffusé sur Canal+ depuis le 22 janvier. Pour l'occasion, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit le Baron Noir en personne, Philippe Rickwaert... ou du moins son interprète à l'écran Kad Merad.

Dans la saison 2, Philippe Rickwaert, ex-député-maire du Nord, trahi politiquement par son mentor, Philippe Laugier sort de prison et devient artisan de la victoire et conseiller de l’ombre d’Amélie Dorendeu (jouée par Anna Mouglalis), la nouvelle présidente, et ex-collaboratrice de l'ancien Président Laugier.

La nouvelle Présidente va devoir faire face à la menace terroriste mais également de nouveaux opposants politiques : à gauche Michel Vidal (joué par François Morel) et à l'extrême droite Lionel Chalon.

La bande-annonce de la saison 2 de Baron Noir

La pop liste de Kad Mérad

Un jeu vidéo : Battlefield

Une série : Amicalement vôtre, créée par Robert S. Baker en 1971

Un film : Dr Jerry et Mister Love, réalisé par Jerry Lewis et sorti en 1963

Une chanson : "Child in Time" de Deep Purple, sortie en 1970