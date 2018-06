Réalisateur inclassable doublé d'un musicien renommé, Quentin Dupieux, alias Monsieur Oizo, vient nous parler de son dernier film, Au Poste! en salle le 4 juillet.

Cinéaste expérimentateur, Quentin Dupieux qui se présente comme un "artisan et un amateur", filme le monde et son monde intérieur depuis qu'il a 12 ans. L'écriture des films lui vient en rêve, rien d'étonnant alors que ses films dessinent avec le réel une frontière un peu floue. Libres, drôles, inquiétants, ses films sont de délicieux objets insolites.

Si je cadre et monte mes films moi même, c'est pour aller plus vite et passer plus de temps avec les acteurs.