Antoine de Caunes reçoit le chanteur de soul Lee Fields à l'occasion de la sortie de son prochain album, réalisé avec The Expressions "It Rains love". En deuxième partie, l'humoriste Thomas VDB présentera son spectacle "Bon Chienchien".

Lee Fields, artiste soul américain, en concert avec le groupe, le The Expression (16 mars 2018 à Austin, Texas) © Getty / Nicola Gell

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux, reçoit le chanteur Lee Fields à l'occasion de la sortie de son nouvel album avec The Expressions "It Rains Love" (Big Crown Records / Differ-ant) qui sortira le 5 avril.

Après 50 ans de carrière, Lee Fields, 68 ans, est l’un des artistes les plus prolifiques de la scène soul-funk contemporaine. Ses douces mélodies emplies de ferveur et les beats deep funk qui accompagnent son infaillible voix ne laissent personne indifférent, pas même la nouvelle génération de rappeurs américains, les derniers en date à l’avoir samplé étant A$AP Rocky (« Brotha Man » feat. French Montana & Frank Ocean) et Travis Scott (« Antidote »).

Il sera en concert le 29 avril à l’Eglise Saint-Eustache de Paris 1er arrondissement (complet) et le 30 avril à l’Aéronef de Lille.

La pop culture selon Lee Fields :

C'est la façon dont l'art nous affecte. La manière dont on s'habille comme les pop stars qu'on adule, c'est la façon dont tous les arts changent notre vie.

La pop liste de Lee Fields

Livre culte : The Celestine Prophecy by James Redfield

Film : The Ten Commandments - Charlton Heston

Chanson : "Touch The Hem Of His Garment" - Sam Cooke

Série : The Twilight Zone (Rod Serling)

En 2nde partie d'émission, Thomas VDB nous présente son spectacle "Bon chienchien".

Est-ce que c'est grave d'avoir un survêtement qui sent le tabac froid ? Qu'est-ce qu'une épicerie musicale et est-ce bien sérieux ? Est-ce qu'un bébé ça doit manger tous les jours ?... A 40 ans désormais, Thomas VDB ne lésine plus quand il s'agit de se poser les questions essentielles.

Dates : le 5 avril à Renaison, le 25 avril à Corbie, le 16 novembre à Lyon, le 21 novembre à Nantes, le 23 novembre à Plougastel, le 12 décembre à Bonchamps-Les-Laval, le 14 décembre à Nancy, le 21 décembre à Sausheim.

Thomas sera également prochainement à l’affiche de Premier de la classe de Stéphane Ben Lahcene avec Michèle Laroque et Fatsah Bouyamed (le 10 juillet) puis Play d'Anthony Marciano avec Max Boublil et Quand on crie au loup de Marilou Berry avec Gérard Jugnot.

