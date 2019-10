Pour une émission placée sous le signe de Marlon Brando, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit le journaliste Samuel Blumenfeld. En fin d'émission, ils accueillent la chanteuse Pomme, en live pour son deuxième album "Les Failles"

La chanteuse Pomme et le journaliste Samuel Blumenfeld © OUEST FRANCE (MAXPPP) et GUILLAUME SOUVANT (AFP)

La pop culture selon Samuel Blumenfeld

C'est la découverte dans une salle de quartier en banlieue du péplum Hercule se déchaine avec Serge Gainsbourg. C'est un endroit licencieux où on va en cachette de ses parents. C'est la découverte de grands artistes là où on n'est pas censé les rencontrer.

En deuxième partie de l'émission, ils accueillent la jeune chanteuse "Pomme" qui viendra nous présenter son deuxième album Les Failles et nous interpréter son nouveau titre "Je sais pas danser". Les Failles, le nouvel album de Pomme sera disponible dès le 1er novembre. Pomme sera également en tournée dans toute la France à partir de janvier 2020 et notamment les 27 janvier et 28 février à la Cigale à Paris.

La pop-liste de Samuel Blumenfeld