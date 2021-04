A l'occasion de la diffusion sur le site d'Arte de la webserie "Fluide", Antoine de Caunes et Charline accueillent la comédienne Pauline Clément, de la Comédie Française

Pauline Clément, actrice, comédienne et pensionnaire de la Comédie-Française dans "Cabaret Léo Ferré" de Léo Ferré (mise en scène Claude Mathieu) au Studio-Théâtre, Galerie du Carrousel du Louvre à Paris. © Vincent Pontet/Comédie-Française

C'est peu dire si Pauline Clément a une palette plus que large !

Des planches de la Comédie Française dans "La Puce à l'oreille" de Feydeau notamment, aux vidéos virales de Bertrand Usclat pour "Broute", en passant par le grand écran dansLola et ses frères ou au petit dans Dix Pour Cent, Pauline Clément multiplie les formats et les genres. On la retrouve aujourd'hui dans la mini-série Fluide diffusée sur Arte.Tv adaptation de la BD signée Thomas Cadène et Joseph Safieddine dans laquelle deux couples d’amis vont explorer de nouvelles facettes de leur sexualité…

Avec Simon Thomas, Matthias Jacquin et Manon Kneusé.

Le premier épisode juste ici :

Pauline Clément retrouve également son confrère de la Comédie Française Benjamin Lavernhe pour la troisième saison d'Un Entretien disponible sur MyCanal et diffusée sur Canal .

La pop liste de Pauline Clément

son livre culte : Mauvaise Fille de Justine Lévy

son fil culte : Les 400 coups de François Truffaut

sa chanson culte : "Note pour plus tard" par Orelsan feat. Ibeyi

son personnage de série tv préféré : Rebecca Bunch dans “Crazy ex girlfriend”

La playlist de l'émission :

- The Avalanches feat. MGMT / "The Divine chord"

- Half alive / "Still feel"

- Billie Eilish / "Your power"

- Orelsan feat. Ibeyi / "Note pour plus tard"