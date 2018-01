A l'occasion de la sortie de "Sparring" premier film éblouissant de Samuel Jouy, Antoine de Caunes reçoit le non moins éblouissant Mathieu Kassovitz qui tient le premier rôle.

Mathieu Kassovitz en novembre 2017 à la remise de son prix d'acteur de l'année GQ 2017 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

La boxe c'est pop. Et quand un film sur le sujet sort dans les salles, Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit Mathieu Kassovitz à l'affiche de Sparring pour en parler.

Comme le dit le champion Souleymane M’Baye, la boxe c’est jouer aux échecs au beau milieu d’un accident de voiture.

Sparring

À plus de 40 ans, Steve Landry (Mathieu Kassovitz) est un boxeur qui a perdu plus de combats qu’il n’en a gagné. Avant de raccrocher les gants, il accepte une offre que beaucoup de boxeurs préfèrent refuser : devenir sparring-partner d’un grand champion.

Steve est un boxeur semi professionnel, il a 33 défaites et 13 victoires derrière lui, il est obligé de travailler à côté de la boxe pour nourrir sa famille. Quand la possibilité de faire le Sparring partner se présente à lui c’est une possibilité de mettre du beurre dans les épinards non négligeable (et d’acheter un piano à sa fille) pour cette famille qui peine à joindre les deux bouts. C’est aussi l’histoire d’un père de famille boxeur qui doit rester digne malgré ses défaites face à sa famille.

La boxe est un challenge qu’on se fait à soi-même.

La pop liste de Mathieu Kassovitz

Un livre : Internet pour les Nuls de John R. Levine

: Internet pour les Nuls de John R. Levine Un film : Sur la piste du Marsupilami réalisé par Alain Chabat et sorti en 2012

Une série : Plus Belle la Vie, diffusée sur France 3 depuis le 30 août 2004

Une chanson : Comme un ouragan de Stéphanie de Monaco sortie en 1986

Un jeu vidéo : Angry Birds, jeu vidéo sorti en 2009

La pop playlist du jour :