A l'occasion de la sortie de leur nouvel et sixième album "Tranquility Base Hotel and Casino" et de leur concert exceptionnel au Zénith de Paris, Antoine de Caunes reçoit le groupe de rock so British : les Arctic Monkeys.

Arctic Monkeys en concert à Hollywood en 2018 © Getty / Timothy Norris

Ils sont originaires de Sheffield en Angleterre. En 2001, les deux membres fondateurs du groupe reçoivent une guitare à Noël, décident d'apprendre à en jouer. L'année suivante, le groupe est officiellement créé avec deux autres élèves du lycée Stocksbridge. En 2003, ils donnent leur premier concert dans un pub de leur ville natale. Deux ans plus tard, ils sortent leur premier EP. Intitulé Five Minutes with Arctic Monkeys, il ne se compose que de deux chansons : "Fake Tales of San Francisco" et "From the Ritz to the Rubble".

La même année, ils signent pour la première fois dans une maison de disque, Domino pour ne pas la citer. Leur premier album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not sort en janvier 2006 et s'écoule à plus de 350 000 exemplaires en une semaine. Leur second album Favourite Worst Nightmare sort seulement un an après et atteint des sommets : toutes les chansons de l'album se classent dans le top 200 au Royaume-Uni.

En 2009, ils sortent leur troisième album, Humbug, inspiré musicalement du groupe Queens of the Stone Age. En 2012, après la sortie de leur quatrième album Suck it and See, le groupe est choisi pour interpréter deux chansons lors de la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques.

L'année suivante, leur cinquième album EM sort dans les bacs. Il est qualifié d'« Album de l'année 2013 » par le magazine NME et élu « Meilleur album » aux Brit Awards 2014.

Au total, le groupe a remporté sept Brit Awards, dont meilleur groupe britannique et meilleur album Britannique trois fois, et a également été nommé trois fois aux Grammy Awards.

Aujourd'hui, le groupe sort son sixième album, Tranquility Base Hotel and Casino. Pour en parler, Antoine de Caunes accompagné de Charline Roux reçoit Alex Turner, le leader du groupe. Les Arctic Monkeys seront en concert ce soir de 21h à 23h sur France Inter, un concert présenté par Michka Assayas.

La pop liste d'Alex Turner

Le livre : L'Infinie Comédie écrit par David Foster Wallace, publié en 1996

écrit par David Foster Wallace, publié en 1996 Le film : Huit et demi, réalisé par Federico Fellini sorti en 1963.

La série : Les Sopranos, créée par David Chase et diffusée sur HBO entre 1999 et 2007

La chanson "Only you know" de Dion DiMucci sortie en 1975 sur l'album Born to Be with You

Vous pouvez retrouver les Arctic Monkeys en concert :