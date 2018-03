Antoine de Caunes reçoit le chanteur Ramon Pipin, qui présente sur scène et en avant première son prochain album "Qu'est-ce que c'est beau". Dans la deuxième partie de l'émission, l'érotologue Francis Mandin collectionneur d'objets étonnants viendra présenter son futur Palacio Curiosa, un cabinet de curiosité.

Ramon Pipin, chanteur et guitariste du groupe "Au bonheur des dames" pose le 04 mai 2006 à Paris. Le musicien Ramon Pipin vient de composer la musique du film d'Albert Dupontel "Enfermés dehors". © AFP / Joël Saget

Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit Ramon Pipin

De son vrai nom Alain Ranval, il est un rockeur parodique, compositeur et arrangeur, fondateur du groupe Au Bonheur des dames puis du groupe Odeurs.

La musique est extrêmement importante pour moi, il ne suffit pas d’avoir une idée drôle, il faut que la musique la porte.

Il a une vingtaine d’albums au compteur en tant qu’auteur, musicien, arrangeur ou réalisateur, des collaborations illustres, des amitiés de même avec Coluche, Desproges, et le professeur Choron, des centaines de concerts, des dizaines de B.O. de films avec Albert Dupontel, Laurent Baffie et un certain Antoine de Caunes. Très actif sur les réseaux sociaux, Ramon Pipin est aussi l'inventeur du TWONG, un mélange de Tweet et de song.

ll faut que je continue à avoir quatorze ans et demi…

Aujourd'hui, il présente son nouvel spectacle et en avant-première son album Qu’est-ce que c’est beau !, composé de 11 chansons où l'on retrouve ses marques. Il sera en concert au café de la danse 7, 8 et 9 avril.

Et Francis Mandin

Dans la deuxième partie de l'émission, c'est l’allumé du boulevard Beaumarchais, président du studio Musicland alias Francis Mandin qui viendra présenter son Palacio Curiosa : un cabinet de curiosité qui offrira une joute entre Eros et Thanatos et présentera une collection d’objets érotiques et de pièces macabres d’autre part. Une musée dont la visite guidée sera assurée par un robot.

La pop liste de Ramon Pipin :

Un film : Phantom Thread réalisé par Paul Thomas Anderson sorti en 2008 ; nommé 6 fois aux Oscars (dont meilleur film).

Un livre : Lola Bensky écrit par Lily Brett paru en 2014, prix Médicis du livre étranger la même année.

écrit par Lily Brett paru en 2014, prix Médicis du livre étranger la même année. Une chanson : "My pal foot foot" de The Shaggs sorti en 1969 sur l’album Philosophy of the world