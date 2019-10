A l'occasion de la sortie du film "Mon chien Stupide", Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit l'acteur et réalisateur Yvan Attal. En deuxième partie d'émission, ils reçoivent Panayotis Pascot.

Yvan Attal - Panayotis Pascot © Getty / Francois Durand / Intermittent et Laurent Viteur / Contributeur

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible commence à se fissurer.

Henri c'est Yvan Attal, sa femme Charlotte Gainsbourg, ses enfants Ben Attal et Panayotis Pascot, entre autres. Pour en parler, Antoine de Caunes et Charline Roux reçoivent Yvan Attal et Panayotis Pascot. Mon Chien Stupide, réalisé par Yvan Attal est dans toutes les salles obscures depuis aujourd'hui.

La pop-culture selon Yvan Attal

Dans culture, il y a quelque chose d'un peu élitiste, alors que la pop-culture c'est la culture qui fait tripper les gens : les films que les gens vont vraiment voir, la musique qui passe à la radio.

Vous pourrez également retrouver Panayotis Pascot, seul sur scène au Point Virgule jusqu'au 16 novembre et les 20 et 21 novembre au théâtre de l'Atelier.

La pop-liste d'Yvan Attal