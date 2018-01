A l'occasion de la sortie du film "Oh Lucy !" réalisé par Atsuko Hirayanagi, Antoine de Caunes reçoit l'acteur américain Josh Hartnett.

Pour certains, il est Trip Fontaine dans Virgin Suicides de Sofia Coppola, pour d'autres il est le capitaine Danny Walker dans Pearl Harbor de Michael Bay. Antoine de Caunes, accompagné de Charline Roux reçoit l'acteur principal de nouveau film de Atsuko Hirayanagi, Oh Lucy ! : Josh Harnett.

Egalement en fin d'émission, la chronique de notre pop spécialiste Renan Cros qui s'intéresse à la saison 2 d'American Crime Story, consacrée au meurtre de Gianni Versace.

Oh Lucy !

Setsuko mène une vie solitaire et sans saveur à Tokyo entre son travail et son appartement, jusqu’à ce que sa nièce Mika la persuade de prendre sa place à des cours d’anglais très singuliers. Cette expérience agit comme un électrochoc sur Setsuko. Affublée d’une perruque blonde, elle s’appelle désormais Lucy et s’éprend de John son professeur ! Alors, quand Mika et John disparaissent, Setsuko envoie tout balader et embarque sa sœur, dans une quête qui les mène de Tokyo au sud californien. La folle virée des deux sœurs, qui tourne aux règlements de compte, permettra-t-elle à Setsuko de trouver l’amour ?

La pop liste de Josh Hartnett :

jeu vidéo culte : Super Mario Bros

série télévisée culte : Les Sopranos, de David Chase

livre culte : Brève histoires de sept meurtre de Marlon James (1914).

(1914). musique culte : celle du Velvet underground et plus particulièrement la chanson Heroin

et plus particulièrement la chanson film culte : Huit et demi de Federico Fellini (1963)

La pop culture selon Josh Hartnett :