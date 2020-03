Jour 15 du confinement. Pour fêter ces deux semaines enfermés chez nous, Popopop vous propose de réécouter l'émission du 9 janvier 2019 avec la reine de l'humour : Florence Foresti En fin d'émission, Antoine de Caunes et Charline Roux conversent à distance avec le comédien Benjamin Lavernhe (de la Comédie Française)

L'humoriste et actrice, Florence Foresti sur scène lors de la cérémonie des César le 28 février 2020 à Paris. © Getty / Stéphane Cardinale - Corbis

16h - Rediffusion Florence Foresti

Elle était venue dans Popopop en janvier 2019 nous présenter son tout dernier spectacle : Epilogue. Un spectacle dans lequel, évidemment elle épilogue et dans lequel elle déclare notamment : "Il y a des gens qui sont nés en 1998 ? Mais qu'ils crèvent. On ne peut pas être né en 98, on était sur les Champs-Elysées !"

Depuis, on l'a retrouvé en février dernier sur la scène de la salle Pleyel pour présenter "l̶a̶ ̶d̶e̶r̶n̶i̶è̶r̶e̶, la 45ème cérémonie des Césars". On devait la retrouver dans les prochains jours en tournée mondiale sur les scènes de Londres, New-Yorkn Miami et Montréal, des dates reportées à octobre 2020 et à retrouver ici

16h40 - Benjamin Lavernhe nous parle de son confinement

L'acteur et sociétaire de la Comédie-Française, Benjamin Lavernhe. © Getty / Stéphane Cardinale - Corbis

Lui aussi était sur la scène de la salle Pleyel en février dernier pour remettre le César de la meilleure animation ou du meilleur film d'animation, on ne sait plus. Il était également nommé à cette cérémonie, catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle de Félix, alias Jean-Pierre Le Pécheur dans le film Mon Inconnue d'Hugo Gélin (disponible en Blu-Ray, DVD et VOD).

Il aurait dû être au théâtre en ce mois de mars pour jouer Scapin avec la troupe de la Comédie Française au Théâtre Libre, un spectacle reporté du 2 au 19 juillet. Pendant le confinement, il sera en représentation sur les internets avec la troupe de la Comédie Française dans "La Comédie continue !", première chaîne en ligne de la Comédie-Française.

À partir du lundi 30 mars 2020 à 16h, plusieurs levers de rideaux seront proposés chaque jour sur le site Internet et la page Facebook de la Comédie-Française. Toute la Troupe se mobilisera, à l'heure de l'impossibilité de jouer dans les différentes salles parisiennes et en tournée. À la fois familiale et pédagogique (avec des programmes littéraires s'adressant aux enfants ou aux futurs bacheliers), poétique, divertissante et toujours théâtrale, cette initiative inédite proposera plusieurs heures de programmes quotidiens, originaux ou rediffusés.

La pop-liste de confinement de Benjamin Lavernhe