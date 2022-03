Popopop est en repos cette semaine ! Mais c'est l'occasion de vous faire vivre les meilleurs moments de l'émission. Aujourd'hui, on réécoute Catherine Meurisse et Albin de la Simone ...

Catherine Meurisse et Albin de la Simone © AFP / Joël Saget

Pour ce 4ème épisode best-of de la semaine, retour sur une BD ultra-recommandée par l'équipe de Popopop : La Jeune Femme et la Mer, magnifique album de Catherine Meurisse. Et on accueille le musicien Albin de la Simone, venu en novembre dernier nous présenter son album instrumental, Happy End...