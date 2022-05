A l'occasion de la sortie de son nouveau roman "Tout Comme Toi" disponible depuis hier aux éditions Stock, Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent l'écrivain britannique Nick Hornby

L'écrivain Nick Hornby © / David M. Benett/Dave Benett/WireImage

Il est le romancier anglais le plus pop de ces dernières années. On lui doit notamment le best-seller Haute Fidélité, multi-adapté, au cinéma par Stephen Frears avec John Cusack dans le rôle de Rob Gordon, le disquaire qui passe sa vie à faire des tops 5 musicaux ; puis en série, avec Zoé Kravitz dans le rôle de Robyn, toujours disquaire, toujours amatrice de top 5.

Aujourd'hui, il est de retour avec Tout comme toi, qui vient de paraitre aux éditions Stock. Dans ce nouveau roman, il nous raconte la vie de Lucy, qui a toujours suivi une route tracée d’avance, notamment en matière d’amour. Elle a rencontré un homme qui lui ressemblait : même âge, même parcours, mêmes rêves ; ils se sont mariés et ont eu deux enfants. Mais voilà, aujourd’hui, Lucy est une enseignante de quarante et un ans, divorcée, avec deux fils à charge, et la route débouche sur un carrefour. Quelle direction prendre ? Lucy sent ses certitudes vaciller… Serait-ce le parfait timing pour un coup de foudre ?

Pour nous en parler, Nick Hornby est l'invité de Popopop aujourd'hui.

La pop-liste de Nick Hornby

Le livre : Limonov d’Emmanuel Carrère

d’Emmanuel Carrère Le film : Licorice Pizza réalisé Paul Thomas Anderson

réalisé Paul Thomas Anderson La série : Hacks

La chanson : "Certainty" de Big Thief

La playlist de l'émission