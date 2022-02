Son nouveau film "Big Bug" sera mis en ligne sur Netflix demain. Pour parler du monde de demain, des robots et des intelligences artificielles, Jean-Pierre Jeunet est l'invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux.

Portrait du réalisateur et scénariste Jean-Pierre Jeunet avec les robots de son film "Big Bug" © AFP / Joël Saget

Bienvenue en 2045, un monde où l’intelligence artificielle est partout à tel point que l’humanité compte sur elle pour assouvir ses moindres besoins et ses moindres désirs, même les plus inavouables. Dans un quartier résidentiel tranquille, quatre robots domestiques décident soudain de retenir leurs maîtres en otages dans leur propre maison. Enfermés ensemble, une famille pas tout à fait recomposée mais composée d'Elsa Zylberstein, Stéphane de Groodt, Youssef Hajdi et Claire Cust ; une voisine envahissante, Isabelle Nanty et son robot sexuel entreprenant sont donc obligés de se supporter dans une ambiance de plus en plus hystérique !

A l’extérieur, les Yonyx, dernière génération d’androïdes, tentent de prendre le pouvoir. Tandis que la menace se rapproche, les humains se trompent, se jalousent, et se déchirent sous les yeux ahuris de leurs robots d’intérieur. Et si, au fond, c’étaient les robots qui avaient une âme ? Telle est la question que se pose Jean-Pierre Jeunet dans son nouveau film Big Bug, neuf ans après son dernier film "L'Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet".

Big Bug ce sera disponible dès demain sur Netflix, mais Jean-Pierre Jeunet est l'invité aujourd'hui d'Antoine de Caunes et Charline Roux dans Popopop.

La pop-liste de Jean-Pierre Jeunet

Le livre : Paroles de Jacques Prévert

de Jacques Prévert Le film : Il était une fois dans l'Ouest réalisé par Sergio Leone

réalisé par Sergio Leone La série : Zorro (disponible sur Disney+)

(disponible sur Disney+) La chanson : "Il est cinq heures, Paris s'éveille" de Jacques Dutronc

La playlist de l'émission