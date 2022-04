Son nouveau polar "Dans les brumes de Capelans" est sorti il y a quelques jours. Pour en parler, l'auteur Olivier Norek est l'invité d'Antoine de Caunes.

L'écrivain et scénariste Olivier Norek © Maxppp / Toni Albir/EFE/Newscom

Victor Coste a quitté le 93 pour le 975, soit l’archipel de St Pierre et Miquelon. C’est un commandant traumatisé par la mort d’un de ses coéquipiers que l’on retrouve dans les brumes, au propre comme au figuré. Il est désormais responsable de missions classées secret-défense soit la protection de témoins (repentis, balances, etc...), le tout dans une résidence à l’étanchéité redoutable. Un jour, ce n’est ni un ancien de la pègre, ni un ripoux qu’on lui envoie mais Anna, jeune femme disparue 10 ans auparavant, qui contrairement à ce que les autorités avaient pensé n’avait pas fugué mais était prisonnière d’un tueur en série bien décidé à la retrouver ; un kidnappeur responsable de la mort d’une dizaine de jeunes femmes mais qui l’a, elle, épargnée. Charge à Coste de la protéger et la faire parler.

Après, Code 93, Territoires et Surtensions, Olivier Norek reprend son célèbre personnage du capitaine Coste pour une quatrième aventure, cette fois loin de la banlieue parisienne. dans l'archipel de Saint Pierre et Miquelon. Pour nous en parler, Olivier Norek est aujourd'hui l'invité de Popopop. Son nouveau roman Dans les brumes de Capelans est disponible depuis le 7 avril dernier aux éditions Michel Lafon.

La pop-liste d'Olivier Norek

Le livre : Terra Nullius de Victor Guilbert

de Victor Guilbert Le film : The Man from Earth , de Richard Schenkman

, de Richard Schenkman La série : Luther (disponible sur MyCanal)

(disponible sur MyCanal) La chanson : "A vava inouva" de Idir

