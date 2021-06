Pour parler de leur nouvel album, "Esther Andersen"; Antoine de Caunes et Charline Roux accueillent l'auteur Timothée de Fombelle et l'illustratrice Irène Bonacina.

L'écrivain et dramaturge Timothée de Fombelle et l'illustratrice, Irène Bonacina auteurs de l'album "Esther Andersen" (Gallimard). © ChloeVollmer-Lo-Gallimard / Ville de Malakoff - Séverine Fernandes

" Les vacances avaient la forme d'un escargot, avec la maison au centre, et je faisais des cercles de plus en plus grands pour tenter d'arriver au bord. Et puis un jour, un été, j'y suis arrivé. C'était là et je ne l'avais jamais su. "

Un jeune garçon prend le train pour aller rejoindre son oncle Angelo comme il a l'habitude de le faire chaque été pendant les grandes vacances. Cette année là, comme il est plus grand, il s’aventure en vélo un peu plus loin et fait une double rencontre... La rencontre avec la mer et, la plus importante sans doute, "the" rencontre sur la plage avec la jeune anglaise Esther Andersen.

Pour parler du fruit de leur première collaboration paru chez Gallimard, l'auteur Timothée de Fombelle et l'illustratrice Irène Bonacina sont les invités de Popopop !

La pop liste de Timothée de Fombelle

son livre culte : "Ecriture, mémoire d'un métier" de Stephen King

son film culte : Le Roi et l'oiseau par Paul Grimault

sa chanson culte : "A bicyclette" par Yves Montand

son personnage de série tv préféré : Arthur de Peaky Blinder

Le son qui lui évoque la pop culture :

Le lion du générique de la MGM.

La pop liste d'Irène Bonacina

son livre culte : "Asterios Polyp" de David Mazzucchelli ed. Casterman

son film culte : La Croisière du Navigator de Buster Keaton

sa chanson culte : "Feeling good" de Nina Simone

son personnage de série tv préféré : Colombo

Le son qui lui évoque la pop culture :

Le générique des Zinzins de l'Espace par Iggy Pop.

La playlist de l'émission :

- The Black Keys / "Crawling kingsnake"

- Bertrand Burgalat / "L'Homme idéal"

- Busy P / "Track of time"

- Nina Simone / "Feeling good"